Şimdi sıra dizide

Müzik çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Metin Çanak, DMC etiketiyle yayınlanan yeni şarkısıyla sevenlerinin kalplerine dokundu. Söz ve müziği Suat Sakarya'nın imzasını taşıyan “Son Dileğim”, 4 Kasım’da yayınlandı ve kısa sürede dijital müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Diziyle dönüyor

Metin Çanak’ın Brezilyalı model Patricia ile birlikte rol aldığı romantik klibi de büyük beğeni topladı. Mustafa Özen’in yönetmenliğinde Kilyos-Marmaracık Koyu’nda çekilen klip, YouTube’da kısa sürede 2 milyon izlenme barajına ulaştı. Oyunculuğa da devam eden sanatçı, şimdi yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Başarılı yıldız, çok yakında bir dizi için setlere dönecek ve sürpriz bir rolle sevenlerinin karşısına çıkacak.



