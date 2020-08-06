Şimdi sıra tercihte

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adayların ön lisans programlarını tercih etmek için TYT’den 150 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için baraj puanı 180’den 170’e çekildi. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2 milyondan fazla üniversite adayı; ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte ise 27 bin 824 olmak üzere toplam 845 bin 909 kontenjan için tercihte bulunacak.

Puan mı başarı sıralaması mı?

Sınav sonucunu inceleyen öğrencilerin ilk aklına gelen şey, “başarı sıralamasına göre mi tercih yapacağız yoksa puana göre mi?” Eğitim uzmanı Salim Ünsal, üniversite adaylarının, kafasına en çok takılan bu soruya şu yanıtı verdi: “Puan sabit ve değişmeyen bir veri değildir. Bu nedenle daha sabit ve kıyas götürebilecek olan sıralama verisi, adayların tercih yapabilmeleri için doğru bir referans olacaktır. Lütfen puanı unutup sıralamaya bakın.”

Program koşullarını okuyun

Üniversite adaylarının, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim programlarını tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranması ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Hangi tablolardan tercih yapılacaksa bu tablolar dikkatle incelenmeli. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtildi. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi bütün koşulların tam olarak karşılanmadığı programlar tercih edilmemeli. Koşulları taşımadığı tespit edilen tercihler geçersiz sayılacak.

Çok istediğinizi başa yazın

Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazın ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın.

Sayısalda yığılma oldu

Bu yıl en yoğun sıkışmanın Sayısal puan türünde yaşandığını belirten Eğitimci Salim Ünsal, “Puan ve sıra dengesi bakımından adaylar geçen yıla oranla beklediklerini bulamadılar. TYT’de ve EA’da sıralama sıkışması yine var ama Sayısal kadar etkili değil. Dil puanı geçen yılla eşdeğer. Sözelde ise bu yıl sıralamaların daha iyi olduğunu gözlemledik. Sayısalda aday sayısı artışı yüksek olmasına rağmen yerleşme sıralamaları bakımından geçen yıla benzer bir tablonun çıkmasını bekliyoruz. Dilde değişme beklemiyoruz. Sözelde küçük bir rahatlama yaşanabilir. Eşit ağırlık ise yine bazı bölümler ve puan aralıklarında geçen yıla benzer bir tablo çıkaracaktır. Sınavın sürpriz kısmı sonuca kadardı. Tercihlerde olumsuz anlamda büyük sürprizler beklemiyoruz” dedi.

OBP’ye dikkat

Adayların toplamda 24 tercih hakkı bulunuyor. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Eğitim almak istemediğiniz bir bölüme yerleşmeniz durumunda, seneye yeniden sınava girdiğinizde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yarı yarıya düşecek.

Tercih sürecinde değişiklik hakkı

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayın.

Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırın. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ‘2020-YKS tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini mutlaka görün.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr’den tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayın.







