Şimdi tam zamanı: New York Botanik Bahçesi

Bronx Park'ta bulunan 250 dönümlük (101 hektar) New York Botanik Bahçesi, (NYBG) dünyanın hemen her yerinden yaklaşık 12.000 türden oluşan bir bitki koleksiyonuna sahip. Örneklerin çoğu yıl boyunca yaklaşık 1 dönüm (0,5 hektar) kapsayan bir kış bahçesinde sergilenmekte.

Özel koleksiyonları görmek için can atacaksınız





Açık hava sergileri, bozulmamış 40 dönümlük bir ormanlık alan, bir kaya bahçesi ve yerli bitki bahçesi ile kozalaklı ağaçların, leylakların ve manolyaların özel koleksiyonlarını görmek için can atacaksınız.

İlkbaharda, kiraz çiçeği mevsiminin gelmesiyle birlikte daha göz alıcı bir hale gelen New York Botanik Bahçesi’nin içinden çıkmak isteyemeyeceksiniz.





Aynı zamanda eğitim kurumu

Bahçe aynı zamanda önemli bir eğitim kurumu. Yılda 300.000'den fazla öğrenci, bitki bilimi, ekoloji ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi ediniyor. Her sınıf düzeyinde fen dersleri, ayrıca öğretmeler için mesleki gelişim programları mevcut. NYBG, 80'i doktora yapmış, 200 personeli ile dünyanın en büyük bitki araştırma ve koruma programlarından birini işletmektedir. Son teknoloji moleküler laboratuvarlarında 49 ülkede araştırmalara liderlik ediyorlar.







