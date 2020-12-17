2021’in ilk çeyreğinde kreasyonunu Türkiye pazarı için çekimlerini Marbella’da gerçekleştirecek olan Simge Artar bu kreasyonun çekimlerinde alışılmışın dışına çıkacağını ve kullanacağı modellerin kilosu boyu fiziği rengi dini ve dilinin önemli olmayacağını belirtti.

2021 Mercedes benz fashion week İstanbul kapsamında 16 Ekim cuma günü başlayacak olan moda haftasında kreasyonlarını görücüye çıkacağını açıkladı. Türkiye pazarı için üretimine hız veren Simge Artar Online alışveriş olarak da 2021’in ilk çeyreğinde satışlara başlayacağını sevenlerine açıkladı.