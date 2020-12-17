Simge Artar: Avrupa'yı Türkiye'ye taşıyoruz
Londra’da by Simgeart ismiyle adından söz ettirmeye başlayan genç Türk girişimci Simge Artar 2021 yılı itibariyle Türkiye’de online satışlara başlayacağını açıkladı. Genel tarzın dışına çıkıp tüm kadınlara hitap eden bir kreasyon çıkartacağını belirten Simge Artar #embraceyourbody sloganı ile Türkiye’de underwear tabularını yıkıp yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
17 Aralık 2020, Perşembe 19:44 Son Güncelleme:
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2021’in ilk çeyreğinde kreasyonunu Türkiye pazarı için çekimlerini Marbella’da gerçekleştirecek olan Simge Artar bu kreasyonun çekimlerinde alışılmışın dışına çıkacağını ve kullanacağı modellerin kilosu boyu fiziği rengi dini ve dilinin önemli olmayacağını belirtti.
2021 Mercedes benz fashion week İstanbul kapsamında 16 Ekim cuma günü başlayacak olan moda haftasında kreasyonlarını görücüye çıkacağını açıkladı. Türkiye pazarı için üretimine hız veren Simge Artar Online alışveriş olarak da 2021’in ilk çeyreğinde satışlara başlayacağını sevenlerine açıkladı.
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