Magazin Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne olacak

Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne olacak

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Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne olacak

Spiker Simge Fıstıkoğlu, nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları aynı yıl eylül ayında dünyaya geldi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Simge Fıstıkoğlu, 16 ay sonra müjdeli haberi verdi. İkinci kez anne olacağını duyurdu. Karnı burnunda fotoğrafını sayfasında paylaşan Simge Fıstıkoğlu altına bir de not düştü:

"Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım. Son haftalara kadar işime devam edebilmeyi umuyordum fakat bebeğim, bedenim ve doktorum istirahat etmemi söylüyor bana...

Önce ayağımı kırmam, ardından gelen (ve korkutan) bazı uyarılar nedeniyle biraz erkenden çıkmak zorunda kaldım doğum iznine... Umarım en kısa zamanda sağlıkla, huzurla, iyi haberlerle buluşabiliriz."


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