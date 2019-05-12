Simge Sağın, akülü sandalye şartıyla uzlaştı
Şarkıcı Simge Sağın, kendisinin bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikâyetçi oldu
Uzlaştırmaya giden dosyada Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer, engellileri sevindiren bir sonuç sağladı.
Şikâyet dilekçesinin uzlaştırma komisyonuna gitmesinin ardından Ayşegül Mermer, müvekkiline yönelik asılsız iftirada bulunan Cem Aydınlı'ya uzlaşma teklifini açıkladı.
Mermer, Aydınlı'nın Tohum Otizm Vakfı'na 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve müvekkili hakkında asılsız haber yapmaması karşılığında anlaşabileceklerini belirtti.
Aydınlı'nın uzlaşma şartını kabul etmesiyle ünlü şarkıcı da şikâyetini geri çekti.
Cem Aydınlı