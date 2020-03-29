Pazar Postası Simge Sağın kirada oturduğu evi satın aldı

Simge Sağın kirada oturduğu evi satın aldı

Pazar Postası

Simge Sağın kirada oturduğu evi satın aldı

Simge Sağın, bir yıldır oturduğu çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye satın aldı.

29 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Simge Sağın, 2019’da Göksu Evleri’ne taşınmıştı. Popçunun, bir yıldır oturduğu çatı dubleksini iki ay önce 1.5 milyon TL’ye satın aldığı ortaya çıktı. Evine stüdyo yaptırıp dekorasyonu A’dan Z’ye değiştiren Simge Sağın toplam 280 bin TL harcadı. Arkadaşlarını ağırlayıp parti verme hayali ise corona virüs nedeni ile suya düştü. Simge geçen yaz 110 konser vermiş, yaklaşık 3 milyon 960 bin TL kazanmıştı.


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