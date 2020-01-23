Simge Sağın mest etti

Simge Sağın, siyah askılı elbisesiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Instagram hesabından 1,2 milyon takipçisi bulunan Simge, 70 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

Simge Sağın'a gelen yorumlardan bazıları:

-Aşık olduk yine

-Yıllanmayan şarap gibi güzellik

-Çok güzelsin simge kraliçelerden daha güzelsin

- Çok güzelsin beeee. Fazla be kardeşim bu beee

"İyi ki aldatıldım"

Simge Sağın daha önce aşk hayatıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı, "Uzun zamandır yalnızım. Bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. İyi ki beni zamanında aldatmışlar ve hayatımdan gitmişler.”







