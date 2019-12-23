Simge Sağın sevgili kriterini açıkladı

Simge Sağın 4 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılmıştı. 1 yıldır yalnız olan popçu önceki gün konser verdiği Tepe Nautilus’ta şunları söyledi:

'Pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz'

“Kalbim boş, aşka kapım açık. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi ‘Zeytini bol, sosisi az’ diyerek sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim.”

Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edildi

Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile yollarını ayıran ve bir süre önce Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara, Sağın ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınmıştı.

"Gizli gizli buluşuyorlar" iddiası

Sorular üzerine sessiz kalmayı tercih eden Hara'nın, Simge Sağın ile bir aydır gizli gizli buluştukları iddia ediliyordu. İkilinin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri öğrenildi.

Tek taraflı takip

Dört yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Bayraşa’dan ayrılan Simge Sağın ve Metin Hara'nın, dışarıda buluşmaktan çekindikleri de söyleniyordu. Hara’nın Instagram’dan Simge’yi takip etmesi, şarkıcının ise etmemesi dikkat çekmişti.

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