Simge Sağın yalanı affetmedi
Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu. Sağın, ''Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız'' dedi. Şarta uymayan Aydınlı'ya dava açıldı.
Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu.
Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi.
4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Cem Aydınlı
(Sabah)