Simge Sağın yalanı affetmedi

Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu. Sağın, ''Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız'' dedi. Şarta uymayan Aydınlı'ya dava açıldı.

23 Ağustos 2019, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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Simge Sağın yalanı affetmedi

Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi.

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Cem Aydınlı

(Sabah)


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