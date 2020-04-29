Simge Sağın karantinada bulunduğu evinden katıldığı canlı yayında aşk hayatıyla ilgili çok cesur açıklamalarda bulundu. Ünlü popçu “İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.” dedi.

Ev aldı ama...

Simge Sağın bir yıldır oturduğu çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye satın aldı.

Simge Sağın, 2019’da Göksu Evleri’ne taşınmıştı. Popçunun, bir yıldır oturduğu çatı dubleksini iki ay önce 1.5 milyon TL’ye satın aldığı ortaya çıktı. Evine stüdyo yaptırıp dekorasyonu A’dan Z’ye değiştiren Simge Sağın toplam 280 bin TL harcadı. Arkadaşlarını ağırlayıp parti verme hayali ise corona virüs nedeni ile suya düştü. Simge geçen yaz 110 konser vermiş, yaklaşık 3 milyon 960 bin TL kazanmıştı.







