Magazin Simge Sağın'dan hayranlarına davet

Simge Sağın'dan hayranlarına davet

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Simge Sağın'dan hayranlarına davet

Yaz aylarından konserden konsere koşan Simge Sağın, önümüzdeki günlerde de hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Beyoğlu’nda düzenlenecek bir etkinlikte sahne alacak olan Simge Sağın, bu özel geceye sevenlerini davet etti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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 Söylediği şarkılarla milyonların kalbini fetheden tarzı, tavrı ve şarkıları ile pop müziğin yıldızlarından Simge konserlerine ara vermeden devam ediyor.

Günlerini stüdyoda yeni şarkısının kayıtları için geçiren Simge ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında 13 kasım cumartesi günü Galata Kulesi önünde vereceği konserin heyecanını yaşıyor...

SİMGE SAĞIN, SAHNEDE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

 Bu büyük konser için çok heyecanlı olan Simge, tüm İstanbulluları bu unutulmayacak geceye davet etti. Simge Sağın vereceği konser öncesi şu ifadeleri kullandı, “Sahne, kendimi en özgür, en iyi hissettiğim yer. Sahneye çıkabildiğim için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum; sevdiğim işi yapıyorum, benim için çok güzel bir duygu. Kafayı taktığım tek şey iyi müzik yapmak... Daha iyisi ve daha yenisi ne olabilir, onu düşünüyorum. Müzik bana öyle büyük enerji veriyor ki stüdyoda da sahnede de devleşiyorum.”

 

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