Şarkı, dijital müzik platformlarının listelerine ilk sıradan giriş yaptı.

'KAPAK OLSUN'

Simge iddialı konuştu:

“Pop müzik bitmez demiştim. İşte kanıtı. Dediğim çıktı. Şarkı bir numarada. ‘Pop bitti’ diyenlere kapak olsun."

METİN HARA İLE BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen günlerde magazin kulislerinde, Metin Hara ve Simge Sağın'ın birkaç aydır sık sık buluşarak birlikte vakit geçirdiği konuşuluyordu. Simge Sağın bu konu hakkında bir açıklama yapmamıştı ancak sosyal medya hesabından olaylara gönderme niteliğinde bir paylaşımda bulunmuştu:

'BEN HARİKA OLMAYA DEVAM EDERKEN SİZ HAYATIMDA KALMAYACAKSINIZ'

"Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyurun buradan yakın… Artık umurumda değil."

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