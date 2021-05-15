Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının Ramazan Bayramı'nın ikinci konuğu Simge Sağın oldu. Ünlü şarkıcı, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

"KALBİMİN EKMEĞİNİ YİYORUM"

39 yaşındaki popçu, şarkı seçimi ve başarısı hakkında, "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum. Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İç güdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum" dedi.

"SOKAKTA OTURDUM, AĞLADIM"

Simge, "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım. Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum’da sokakta oturdum ve 'sonunda oldu' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı" şeklinde konuştu.

"İÇİMDE HALEN UKDEDİR"

Okul arkadaşı olan Murat Boz'u çok sevdiğini söyleyen popçu, "Yıllar önce 'Geri Dönüş Olsa' şarkısı bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. O şarkıyı Murat Boz aldı, elimden gitti. Erdem Kınay benim sesimden okutup şarkıyı satmış, bilmiyordum. Murat'ın menajerini gördüm, 'senin söylediğin şarkı ne güzelmiş, biz onu aldık' dedi. İçimde yara oldu. Murat popülerdi ve şarkıyı aldı. İçimde halen bir ukdedir. Bir gün mutlaka o şarkıyı cover yapacağım" itirafında bulundu.

"İNANMIYORUM"

Simge, "Okulda bir gün kantinde yürürken arkamdan biri seslendi. O sırada kulaklığımda Zeynep Dizdar’ın 'İlle de Sen' şarkısı çalıyordu, o şarkıya bayılmıştım. Arkama dönüp baktığımda bir çocuk 'Zeynep Dizdar’a vokal aranıyor, gelir misin?' dedi. 'İnanmıyorum' dedim, ertesi gün Zeynep Dizdar’ın provasındaydım. Sonra Gülşen'le çalıştım. Serdar Ortaç ve Yaşar'la çalıştım" diyerek, bir tesadüfle kaderinin nasıl değiştiğini anlattı.

"SENİNLE YOLLARIMIZ KESİŞECEK"

Sezen Aksu’nun kendisi için öneminden bahseden ünlü şarkıcı, "İnanmanın bütün yolları aşıp seni oraya getirdiğine ikna oldum. Yıllar önce BKM’de bir konserde Sezen Aksu 'seninle yollarımız kesişecek' dedi. Ben de çok inandım. Öyle bir kesişti ki yaptığımız şarkıya söz yazdı. Hala her aradığımda bana yardımcı olur. 'Kızıma şarkı yazdım' der" ifadelerini kullandı.

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