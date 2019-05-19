TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı.

Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.

Cem Aydınlı

"ECE SEÇKİN'DEN DUYDUM"

Sabah gazetesi, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verilen ifadelere ulaştı. İfadelerde, şarkıcı Ece Seçkin'in de adının yer alması dikkat çekti.

Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu belirtti.

Ece Seçkin