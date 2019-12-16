Simge Sağın’ın avukatı, sosyal medya da kendini Simge Sağın olarak tanıtıp ünlü isimlerle iletişime geçip aşk mesajları atarak birtakım taleplerde bulunan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sağın'ın avukatı, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve ünlü şarkıcının Facebook hesabı olmadığını da ekledi.

Simge Sağın’ın avukatı sözlerini şöyle sürdürdü:

Halen yargı sürecinin işlemekte olduğu bu şahıs tarafından her hangi bir mağduriyet oluşmaması adına atılan mesaj ve taleplerin dikkate alınmaması uyarısını yapmakla birlikte müvekkilim Simge Sağın‘nın Facebook hesabı olmadığını bildirme zorunluluğu doğmuştur.

“Araştırma ve incelememiz devam etmektedir”

Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur. Bu olgularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Bu araştırma ve incelememiz sonucunda somut bilgi ve kanıtlara ulaştığımız an, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımızı saygıyla bildiririz.



