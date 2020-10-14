Simge tatilde boş durmadı

Simge Sağın ve menajeri Özgür Aras işbirliklerinin ikinci yılını tüm ekip arkadaşlarıyla tatile giderek kutladı.

İkili, ekibi Bodrum’daki Titanic Deluxe Hotel’e ait villalarda ağırlayıp tüm masraflarını karşıladı.

Popçu, 5 günlük tatilin sonunda 2021 yaz sezonu için reklam anlaşması yaptığı marka için de objektif karşısına geçti.







