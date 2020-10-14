Simge tatilde boş durmadı
2019 yazında 110 konser verip yaklaşık 3 milyon 960 bin TL kazanan Simge Sağın, mayo reklamından 500 bin TL aldı.
14 Ekim 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Simge Sağın ve menajeri Özgür Aras işbirliklerinin ikinci yılını tüm ekip arkadaşlarıyla tatile giderek kutladı.
İkili, ekibi Bodrum’daki Titanic Deluxe Hotel’e ait villalarda ağırlayıp tüm masraflarını karşıladı.
Popçu, 5 günlük tatilin sonunda 2021 yaz sezonu için reklam anlaşması yaptığı marka için de objektif karşısına geçti.
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