2004 Best Model of Turkey birincisi Simge Tertemiz önceki gün İF Wedding 2020’de podyuma çıktı. Defile sonrası da sosyal medya çapkınlarından dert yandı. 31 yaşındaki manken, “DM’den uygunsuz teklifler geliyor. Ayıptır. Üstelik bunların çoğu ünlü isimler. Açıklasam rezil olurlar” diye isyan etti.

Simge oğlu Nail Kayra’nın babası Murat Kadıoğlu’ndan 2014'te boşanmıştı.

"Şurada en güzel hatıralarım kalsın"

Tertemiz, geçtiğimiz eylül ayında Murat Kadıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kayra'nın sünnet düğününde güzelliği ve zarifliği ile çok konuşulmuştu.

Simge Tertemiz, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların altına "Şurada en güzel hatıralarım kalsın" notunu düşmüştü.









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