Popçu Simge'nin, 'As Bayrakları' şarkısının klibi önceki gün Youtube'da yayınlanmış, sosyal medyada defalarca paylaşılmıştı.

Görüntüleri izleyenlere bir sahne çok tanıdık geldi.

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Madonna'nın yeni albümü 'Madame X' hakkında röportaj verdiği 'New York Times Magazine' dergisinin 9 Haziran 2019 sayısının kapağı da aynıydı. Madonna kendi dev posterini aralayarak objektife bakıyordu.

Madonna 9 Haziran 2019 tarihli 'New York Times Magazine' adlı derginin kapağında aynı fikri kullanmıştı.

Simge'nin yönetmeni Seçkin Süngüç bu konsepti kopyalayıp, Simge için çektiği 'As Bayrakları' klibinde kullanmıştı.

Müzik yazarı Naim Dilmener bu durumu ''Madonna, Simge'yi taklit etmiş'' diyerek ti'ye aldı.

Sosyal medyada ''Neden bizim popçular orijinal olamıyor, yabancı yıldızları kopyalayıp duruyor?'' tartışması başladı.

YÖNETMENDEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Klibin yönetmeni Seçkin Süngüç eleştiriler hakkında şunları söyledi:

''Madonna'nın olduğu çalışmayı çok beğendik. Aynısını alıp klipte birebir kullandık. Bunda sakınca görmüyorum, saklayacak bir durum yok. Pardon da, Madonna'dan esinlendik. Kibariye'den esinlenecek halimiz yoktu ya.''

Simge ise her şeyden haberi olduğunu söyleyip ''Hiçbir problem yok, beğendik ve yaptık'' dedi.

Not: Bugüne kadar Türkiye'deki kadın pop yıldızlarının imaj, klip, kıyafet konusunda en çok taklit ettiği dünyaca ünlü şarkıcılar şöyle: Madonna, Jennifer Lopez, Rihanna, Beyonce, Shakira.

KİBARİYE: YERLİYİM VE DEĞERLİYİM

Kibariye'den bu sözlere şöyle bir tepki geldi: ''Yerliyim, değerliyim. Bende kopya yok. 40 yıllık kariyerimde Sezen Aksu, Tarkan, Şebnem Ferah ve Ahmet Kaya başta olmak üzere birçok değerli sanatçıyla çalışmalar yaptım. Sesimle, yorumumla yerli-yabancı birçok yıldıza da ilham verdim.''

39 YIL ÖNCE ONLAR BULMUŞ

Aslında bu pozun ilk sahibi Zeki Alasya ve Metin Akpınar.

Efsane ikili, 1976'da Osman Seden'in yönettiği 'Bu Adamlar Nereye Bakıyor' filminde haberleri olmadan dev bir reklam kampanyasına konu olan iki genci canlandırmıştı. Filmin bu sahnesi Madonna'nın röportaj verdiği dergi kapağındaki pozu ve Simge'nin klibindeki görüntüyle birebir aynı.