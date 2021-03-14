Simit kurabiye tarifi ve yapılışı: Simit kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Susamın eşsiz lezzetini kurabiye ile birleştirmek istiyorsanız simir kurabiye tarifi tam size göre olacaktır. Susam sevenler simit kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız simit kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
14 Mart 2021, Pazar 11:57 Son Güncelleme:
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Tuzlu kurabiye sevenler için simir kurabiye tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için simir kurabiye tarifi arıyor ya da simit kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Simit kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
SİMİT KURABİYE TARİFİ
Simit kurabiye malzemeleri
- 250 gram un
- 200 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 paket susam
- 1 adet yumurta sarısı
Susamlı simit kurabiye yapılışı
Öncelikle unu eleyin. Karıştırma kabına; sırasıyla un, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamur kulak memesi kıvamına gelince küçük parçalar alarak şekil verin. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpip 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.
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