Tuzlu kurabiye sevenler için simir kurabiye tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için simir kurabiye tarifi arıyor ya da simit kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Simit kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SİMİT KURABİYE TARİFİ

Simit kurabiye malzemeleri

250 gram un

200 gram tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket susam

1 adet yumurta sarısı

Susamlı simit kurabiye yapılışı

Öncelikle unu eleyin. Karıştırma kabına; sırasıyla un, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamur kulak memesi kıvamına gelince küçük parçalar alarak şekil verin. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpip 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.



