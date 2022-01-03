7'den 70'e herkesin severek yiyeceği simit pişi tarifi bağımlılık yapacak kadar güzel bir lezzet. Peki, simit pişi nasıl yapılır? Yaparken kokusu bütün evi saracak simit pişi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

SİMİT PİŞİ TARİFİ

Simit pişi malzemeler

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağından 1 parmak eksik un

Bulamak için;

Süt

Bol susam

Kızartmak için;

Bol sıvı yağ

SİMİT PİŞİ YAPILIŞI

Öncelikle hamuru için geniş bir kabın içine süt, su, şeker ve mayayı alıp çırpın.

Elemiş olan unu azar azar ekleyerek çırpıcıyla ya da bir kaşıkla karıştırın.

El ile toparlanacak kıvama gelince azar azar un ekleyerek yoğurun.

Tezgaha un serpip unu toparlayın. Yumuşak ve ele hafif yapışan bir hamur elde edin.

Kabın içini çok az unlayın ve hamuru koyun, üzerine de çok az un serpip streçleyin.

Dışını örtüyle kaplayıp sıcak bir ortamda en az 50-60 dakika mayalandırın.

Mayalanan hamurun havasını alın ve unlanan tezgaha alın. Çok fazla müdahale etmeden beze yapın.

Bezeleri önce 4 parçaya daha sonra her beze 2 parça olacak şekilde kesin. Yani toplamda 8 beze olacak.

Bezeleri undan yardım alarak yuvarlayın ve yine unlanan bir yere koyup üzerlerine streç film örtüp 10 dakika kadar daha mayalandırın.

Yapılan ilk bezeden başlayarak eli hafif unlayarak bezeyi el ile bastırarak en az 10 cm genişliğinde açın.

Açılan bezenin ortasını bir kahve su bardağı ile kesin.

Simit şekli verilen hamurun her yerini önce süte daha sonra susama bulayın.

Yağlı kağıdın üzerine koyun ve diğer bezeler içinde aynı işlemi uygulayın.

Ortasından çıkan yuvarlak hamurları da süte ve susama batırıp yağlı kağıdın üzerine alın.

Bu işlemi tamamlayınca tavaya bol yağ koyup ısıtın.

Orta ateşte ilk yapılan simitten başlayarak teker teker simit pisileri her iki tarafını da kızartın.

Kızaran simit pisileri peçetenin üzerine alıp, yağını alın.



