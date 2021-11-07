Simit pizza nasıl yapılır? Simit pizza tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Simitin eşsiz lezzetine pizza malzemeleri eklenince ortaya çıkan simit pizza tarifi, parmaklarınızı yemenize neden olacak lezzette. Peki, simit pizza nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız simit pizza tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
07 Kasım 2021, Pazar 18:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz simit pizza tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, simit pizza nasıl yapılır? tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyeceğiniz simit pizza tarif, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
SİMİT PİZZA TARİFİ
Simit pizza malzemeler
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı instant maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı
- Yaklaşık 4,5-5 su bardağına yakın un
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı dolusu pekmez
- 1 su bardağı su
- Bir dolu kase kavrulmuş susam
- Sucuk
- Zeytin
- Biber
- Sosis
- Mısır
- Mantar
Ö̈nce ılık su ve süt bir kaba koyulur. Üzerine maya ve şeker eklenip karıştırılır. Unun yarısı eklenip karıştırılır. Tereyağı ve tuz eklenir. Hamur toparlanana kadar un eklenip yoğurulur. Kabın üstü streçle kapatılıp bir saat mayalandırılır.
Mayalanan hamur tekrar yoğurulup bezelere bölünür.
Yuvarlanan bezeler üzerlerine bastırılarak biraz büyütülür. Ortasına bir miktar kaşar peyniri rendesi koyulup kapatılır. Elimizle uçları sivri olucak şekilde yapılır, bütün bezeler bu şekilde yapılır.
Bir kasenin içine 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı pekmez eklenerek karıştırılır. Bir kaba da susam koyulur. Bezeler önce pekmezli suya sonra da susama bulanır, tepsiye aralıklı dizilir. Pizzaların ekleme yeri altta olmalıdır.
Bezelerin tam ortasından bıçakla çizik atılıp iyice açılır. Üstüne biraz domates sos sürüp içine elimizde hangi malzeme varsa eklenir. Fırını önceden 185 derecede ısıtın.
Pizzalar fırına girmeden önce üzerlerine elinizle bastırın. Fırında yaklaşık 20 25 dakika pişirin.