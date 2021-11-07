Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz simit pizza tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, simit pizza nasıl yapılır? tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyeceğiniz simit pizza tarif, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SİMİT PİZZA TARİFİ

Simit pizza malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı

Yaklaşık 4,5-5 su bardağına yakın un

Üzeri için;

1 yemek kaşığı dolusu pekmez

1 su bardağı su

Bir dolu kase kavrulmuş susam

Sucuk

Zeytin

Biber

Sosis

Mısır

Mantar

SİMİT PİZZA YAPILIŞI

Ö̈nce ılık su ve süt bir kaba koyulur. Üzerine maya ve şeker eklenip karıştırılır. Unun yarısı eklenip karıştırılır. Tereyağı ve tuz eklenir. Hamur toparlanana kadar un eklenip yoğurulur. Kabın üstü streçle kapatılıp bir saat mayalandırılır.

Mayalanan hamur tekrar yoğurulup bezelere bölünür.

Yuvarlanan bezeler üzerlerine bastırılarak biraz büyütülür. Ortasına bir miktar kaşar peyniri rendesi koyulup kapatılır. Elimizle uçları sivri olucak şekilde yapılır, bütün bezeler bu şekilde yapılır.

Bir kasenin içine 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı pekmez eklenerek karıştırılır. Bir kaba da susam koyulur. Bezeler önce pekmezli suya sonra da susama bulanır, tepsiye aralıklı dizilir. Pizzaların ekleme yeri altta olmalıdır.

Bezelerin tam ortasından bıçakla çizik atılıp iyice açılır. Üstüne biraz domates sos sürüp içine elimizde hangi malzeme varsa eklenir. Fırını önceden 185 derecede ısıtın.

Pizzalar fırına girmeden önce üzerlerine elinizle bastırın. Fırında yaklaşık 20 25 dakika pişirin.



