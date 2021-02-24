Simit poğaça tarifi ve yapılışı: Simit poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Hazır simit poğaça lezzetini evde yapabileceğiniz enfes bir tarif ile karşınızdayız. Simit sevenler simit poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakika pişer? Enfes lezzeti ve şık sunumu ile simit poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2021, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle iştahları kabartan lezzetiyle kendine hayran bırakan simit poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için simit poğaça tarifi arıyor ya da simit poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Simit poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
SİMİT POĞAÇA TARİFİ
Simit poğaça malzemeleri
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet yaş maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sirke
- 4 su bardağı un + yarım çay bardağı un
İçi için:
- Kaşar peyniri
Simitlerin üzeri için:
- 1 su bardağı susam
- yarım su bardağı pekmez + yarım su bardağı su karışımı
1 su bardağı ılık suyun içinde yaş mayayı ezin ve 5 dakika kadar bekletin. Derin bir yoğurma kabına 3 su bardağı unu alın. Maya, süt ve sıvı yağı ekleyerek yoğurun. Tuz, şeker, sirke ve 1 su bardağı daha unu ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamuru toplayıp üzerini bir bez ile örtün. 30 dakika kadar ılık bir yerde dinlendirin. Mayalanan hamurunuzu mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri hafifçe unladığınız tezgahta çay tabağından biraz daha ufak açın. Ortasına iki parça kaşar peyniri koyun ve kapatın. Hazırladığınız simidi önce pekmezli suya sonrada susama bulayın. Hazırladığınız kağıt serilmiş fırın tepsisine 3-4 santim aralıklarla dizin. Tepside 15 dakika daha mayalanmaya bırakın. Tepsi mayalanması biten simitlerin üstüne bıçak yardımıyla 1-2 çizik atın. 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.