Görüntüsüyle iştahları kabartan lezzetiyle kendine hayran bırakan simit poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için simit poğaça tarifi arıyor ya da simit poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Simit poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SİMİT POĞAÇA TARİFİ

Simit poğaça malzemeleri

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı süt

1 adet yaş maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

4 su bardağı un + yarım çay bardağı un

İçi için:

Kaşar peyniri

Simitlerin üzeri için:

1 su bardağı susam

yarım su bardağı pekmez + yarım su bardağı su karışımı

Simit poğaça yapılışı

1 su bardağı ılık suyun içinde yaş mayayı ezin ve 5 dakika kadar bekletin. Derin bir yoğurma kabına 3 su bardağı unu alın. Maya, süt ve sıvı yağı ekleyerek yoğurun. Tuz, şeker, sirke ve 1 su bardağı daha unu ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamuru toplayıp üzerini bir bez ile örtün. 30 dakika kadar ılık bir yerde dinlendirin. Mayalanan hamurunuzu mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri hafifçe unladığınız tezgahta çay tabağından biraz daha ufak açın. Ortasına iki parça kaşar peyniri koyun ve kapatın. Hazırladığınız simidi önce pekmezli suya sonrada susama bulayın. Hazırladığınız kağıt serilmiş fırın tepsisine 3-4 santim aralıklarla dizin. Tepside 15 dakika daha mayalanmaya bırakın. Tepsi mayalanması biten simitlerin üstüne bıçak yardımıyla 1-2 çizik atın. 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.



