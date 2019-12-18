Simitçi çocuğun imdadına Tweety ve Sylvester yetişti

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez sokakta simit satan küçük çocuğa yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul harçlığını çıkarmak için sokakta simit satan çocuk gün boyunca sattığı simitleri bitiremedi. Bunu gören grup üyeleri, çizgi film karakterleri Tweety ve Sylvester kostümleri giyerek, çocuğun satamadığı 100 simidi çevrede dolaşarak kısa sürede satmasına yardım etti.





Küçük çocuğun yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Simitçi çocuğun videosu kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Video, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.









DHA