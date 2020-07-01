Yazın vazgeçilmezi: Simli vücut spreyi

İstediğiniz kokuyla simli vücut spreyleri sayesinde ışıl ışıl parlayacaksınız. Simli vücut spreyi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Simli vücut spreyi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Simli vücut spreyi

Gerekli malzemeler

Sıkma şişesi

Arıtılmış su

Argan yağı (istediğiniz esansiyel yağı kullanabilirsiniz)

Minik gümüş simler

Simli vücut spreyi yapılışı

Sıkma şişesi üzerine minik bir huni yerleştirin. Önce yağı dökün. Üzerine simleri dökün ve en son olarak suyu ilave edin. Huniyi çıkartıp sıkma şişesinin kapağını takın. İyice çalkalayıp kullanın. Her kullanımda çalkalamayı unutmayın.



