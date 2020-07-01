Pratik Bilgiler Yazın vazgeçilmezi: Simli vücut spreyi

Yazın vazgeçilmezi: Simli vücut spreyi

Pratik Bilgiler

Yazın vazgeçilmezi: Simli vücut spreyi

Yaz aylarında parfümlere göre vücut spreyleri daha çok tercih edilmekte. Siz de parfüm yerine vücut spreyi tercih edenlerdenseniz ve güneşin altında parlamayı seviyorsanız kendi simli vücut spreyinizi üretebilirsiniz. Peki, simli vücut spreyi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 19:15 Son Güncelleme:
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İstediğiniz kokuyla simli vücut spreyleri sayesinde ışıl ışıl parlayacaksınız. Simli vücut spreyi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Simli vücut spreyi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Simli vücut spreyi 

Gerekli malzemeler

  • Sıkma şişesi
  • Arıtılmış su
  • Argan yağı (istediğiniz esansiyel yağı kullanabilirsiniz)
  • Minik gümüş simler

Simli vücut spreyi yapılışı

Sıkma şişesi üzerine minik bir huni yerleştirin. Önce yağı dökün. Üzerine simleri dökün ve en son olarak suyu ilave edin. Huniyi çıkartıp sıkma şişesinin kapağını takın. İyice çalkalayıp kullanın. Her kullanımda çalkalamayı unutmayın.

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