Fenerbahçestoper pozisyonu için Gineli Simon Falette ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan 27 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bir isim.

1.85 boyundaki oyuncu 2.5 sezondur Eintracht Frankfurt'ta oynuyor ve bu sezon sadece 1 maçta görev aldı.

Frankfurt macerasından önce kariyerinin tamamını Fransa'da geçiren Falette, 3.5 milyon euro piyasa değerine sahip.









Kariyerine Fransa'nın Tours kulübünde başlayan Falette, 2007 yılında 15 yaşındayken Lorient'in altyapısına katıldı.

2012 yılına kadar Lorient'in çeşitli yaş gruplarında oynayan savunmacı, önce Stade Lavallois'e, sonra Brest 29'a kiralandı. 2014 yılında Lorient'ten Brest'e bonservissiz olarak transfer olan Falette, 2016 yılında ise yine bonservissiz olarak Metz'e gitti.

1 senelik Metz macerasının ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olarak ilk defa yurt dışına çıkan Gineli oyuncu için 2.7 milyon euro bonservis ödendi.

Falette şimdiye dek 7 kez Gine Milli Takımı'nın formasını giydi.