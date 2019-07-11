Simona Halep kimdir? Simona Halep nerelidir?

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen sporcu Simona Halep, tek kadınlarda finale yükseldi. Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Peki, Simona Halep kimdir? İşte detaylar…

SİMONA HALEP KİMDİR?

Simona Halep (d. 27 Eylül 1991, Köstence, Romanya), genç Rumen tenisçi. 2008 yılında Fransa Açık'ta finalde vatandaşı Elena Bogdan'ı yenerek Kızlar Tekli şampiyonu olmuştur.

Halep 2012 sonunda ilk 50 içindeydi, Ağustos 2013’te ise ilk 20'ye, ardından Avustralya Açık'ta çeyrek finale ulaşmasıyla Ocak 2014’ten sonra ilk 10'a girdi. Halep 6 WTA turnuvasını aynı takvim yılı içinde 2013’te kazanmıştı. Bu başarıya son olarak ulaşan Steffi Graf 1986’da 7 tane kazanmıştı. WTA'de En Çok Gelişen Oyuncu olarak seçildi. ESPN’in Center Court’s tarafından 2013 En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncusu seçildi. Halep 2014 Fransa Açık‘ta finale çıktı. Bu ilk Grand Slam finalinde Mariya Şarapova ile oynadı. 3 sette kaybetti. Ayrıca aynı yıl Wimbledon’da yarı final oynadı, ancak Eugenie Bouchard’a kaybetti.

2015 yılında Rogers Cup'ta finale kadar yükseldi, finalde sağlık sorunu nedeniyle maçtan çekildi. Halep Cincinnati turnuvasında da finale çıktı. Serena Williams ile oynadı. 2 sette kaybetti. Simona Halep 2015'teki performansıyla, WTA Finallerine katılmaya hak kazandı.

Halep, 2016'da Samantha Stosur'u 2 sette yenerek Madrid Açık'ta finale çıktı. Finalde ise Dominika Cibulkova'yı 2 sette yenerek 2016 yılının ilk kupasını Madrid Açık'ta kazanmış olup kariyerinin 12 WTA şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.