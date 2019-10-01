Matt Groening'in yaratıcısı olduğu ve Amerikan televizyonu Fox'ta yayımlanan Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

Ancak Simpsons'ın en ünlü olduğu konu sadece bu değil: Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

Yayınlandığı uzun yıllar boyunca 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın başkan seçilmesi gibi birçok konuda Simpsons dizisinin olaylar daha gerçekleşmeden bunları işlediğine şahit olduk.

Dizinin yaratıcıları bu iddiaları yanıtlarken müneccimlik yetenekleri olmadığını, neyin gerçek olursa komik olacağını düşündüklerini açıklamışlardı. Trump'ın başkanlığını öngörmeleri için de bu açıklamayı yapmışlardı.

Ebola hastalığından akıllı telefonlara kadar bugün hayatımızda var olan birçok gerçeği, gerçekleşmeden yıllar önce konu olarak işleyen dizinin son bombası ise iklim aktivisti Greta Thunberg oldu.

Simpsons dizisinin 20. sezonunun 17. bölümünde, yani bundan tam 10 sene önce Lisa Simpson'dan yaşadığı kasabanın 2059'da nasıl görüneceğine dair bir ödev yapması istenir. Ve Lisa tıpkı Greta gibi bizlere gelecekte karşılaşacağımız çevre sorunlarını ve bunun nasıl felaketlere yol açacağını anlatır. Lisa bu durum karşısında depresif hale gelir, hayata küser. Etrafındakiler ise onun durumu abarttığını düşünmektedir. Durum size de tanıdık gelmedi mi?

Lisa bu ödevinden sonra gazetelere konu olur ve insanların bilinçlenmesini sağlar.

Greta Thunberg'in Bİrleşmiş Milletler'deki konuşmasını dinleyenler onun Lisa Simpson karakterine benzetiyorlar. Lisa da tıpkı Greta gibi zeki, duyarlı, etrafında olup bitenlerle ilgili, araştıran ve bildiklerini herkesle paylaşmayı seven bir genç kadın. Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği fark edince birçok paylaşım yapmış ve Greta'nın Lisa Sİmpson'ın gerçek hayattaki hali olduğunu söylemişlerdi.

Bakalım Simpsons dizisi daha ne kadar yayında kalacak ve bu sürede neleri tahmin edecek...

Bu arada sosyal medyada çokça paylaşılan yukarıdaki fotoğrafın Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler toplantısında Trump'a yönelttiği bakışın aynısını yakalamak için dizi hayranları tarafından fotoşoplandığını ve gerçek olmadığını da ekleyelim...



