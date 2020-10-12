Magazin Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum

Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum

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Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum

Alışveriş için girdiği mağazada bir parfümü iki saatte seçen sanatçı Sinan Akçıl, çıkışta kendi haline güldü.

12 Ekim 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl parfüm almak üzere İstinyePark’daki bir mağazaya girdi. Ancak seçimi 2 saat sürdü. Çıkışta “Bir türlü karar veremedim. Bülent Ersoy gibi oldum. Hani Diva, bir şey almak için mağazayı saatlerce kapatıyor ya. Benimki de ona döndü” dedi. Bülent Ersoy’un alışveriş maceralarını kısaca bir hatırlayalım.

  • Çanta almak için gittiği Kapalıçarşı’yı geceyarısı açtırdı. 6 saat kaldı.
  • Manavdan VIP minibüsüne kasalarla meyve yükletmesi 1 saat 45 dakika sürdü.
  • Nişantaşı’ndaki mücevhercinin kepenklerini 5 saatliğine kapattırdı.

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