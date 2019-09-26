Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrılığı 20 gün sürdü...

Çift, ayrılığa 20 gün dayanabildi. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Sinan Akçıl, barıştıklarını açıkladı.

'SONUNA KADAR BU AŞKIN ARKASINDAYIM'

Sinan Akçıl "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz... Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.





Bu haberi de okudular Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın boşanmasına İzel'den ilk yorum