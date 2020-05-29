Sinan Akçıl: Burcu, şeytan tüyümü melek tüyüne dönüştürdü

Birçok ünlü karantinada ya temizliğe ya yemek yapmaya sardı. Sizde durum ne?

Karantinayı güzel ve verimli geçiriyorum. Bu insansızlık ve içine çekilme durumu bana iyi geldi. Ara ara yemek yapıyorum ama hiç temizlik yapmıyorum. Ünlüler temizlik ve yemek işini abartıyorlar. İnsanların gözüne sokmak için yapıyorlar. Karantinadan sonra da takip edeceğim onları, bakalım yemek ve temizlik yapmaya devam edecekler mi? Yaparlarsa helal olsun!

Bu süreçten yeni hitler çıkıcak mı?

Çok güzel şarkılar yaptım. Sibel Can, benim şarkımla çıkış yapacak. Ebru Gündeş için de bir şarkı yaptım. Yaşar İpek’e son dönemde yaşadıklarına ithafen ‘Yalan’ diye bir şarkı yaptım. Şarkı isteyen birçok arkadaşım var. Onlar için de yapmaya çalışıyorum. Kendim için de iki üç şarkı yazdım. Hit şarkılar konusunda hiç mahçup olmadım. Çevremde çok insan olmadığı için kimseye dinletip fikrini soramıyorum ama en azından Burcu çok seviyor.

Şarkılarımı sanatçının üzerine göre dikerim

Şarkılarınızı verdiğiniz insanlar konusunda seçici misiniz?

Şarkılarımı ruhuna inandığım, heyecanını gözlerinde gördüğüm insanlara veriyorum. İster Ajda Pekkan olsun, ister yeni çıkmış biri olsun fark etmez. Önemli olan şarkıya katacakları heyecan ve ruh. Müziğe olan aşklarına, şarkıma olan inançlarına göre kişileri seçiyorum.

Sipariş şarkı isteyen oluyor mu?

Benden sipariş şarkı isteyen pek olmaz. Ben şarkıyı sanatçının üzerine göre dikmeye çalışırım. Serdar’ın (Ortaç) ve Sezen’in (Aksu) sistemi farklıdır. Onların elinde şarkılar vardır. Dinletirler ve beğenene verirler. Ben kişiyi “Sana bir şarkı yazacağım” diye karşıma oturtuyorum. O kişi de ağzına ve tavrına uyduğu için şarkımı seviyor. O şarkıyı başka biri söylese ağzına uymaz. Ancak şarkıyı diktiğim kişiye tam olur.

“Asla şarkı vermem” dediğiniz ünlü isimler var mı?

Öyle biri yok ama şarkı vermeye hevesli olduğum ve hevesli olmadığımünlüler var.

Hit şarkıları hangi ruh halindeyken çıkarıyorsunuz?

Karmaşık duygular içindeyken daha yaratıcı oluyorum. Bir şeyler yazıp o karmaşık duyguları dışarı çıkarıyorum. Bazen moralim yerindeyken çok acıklı bir şarkı da yazabiliyorum. Rollere bürünme yeteneğim var. Ruh halim çok değişken olduğundan şarkılarım da birbirine benzemiyor. İçimde bir şarkı tiyatrosu var. Oyunlar oynayıp onlardan şarkı yapıyorum.

Aynaya baktığımda kötü bir çocuk görmüyorum

Hayatınıza hep güzel kadınların girmesinin bir sırrı var mı?

Aynaya baktığımda kötü bir çocuk görmüyorum. Burcu’nun güzelliği çok konuşuluyor. Ortak dili konuşabilmek çok önemli. Belki de bende şeytan tüyü vardı ama Burcu şeytan tüyümü melek tüyüne dönüştürmeme sebep oldu.

Burcu Hanım’da sizi en çok etkileyen ne oldu?

Ona duyduğum güven, saygı ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istemem etkili oldu. Zaman zaman çok sert kayalara çarptık. Fikir çatışmalarımız oldu. Burcu, beni nikah masasına oturtan ilk ve son kadın olacak.

Sinema filmi yapmak istiyorum ama önceliğim yaşama nedenim olan müzik

Bir ara oyunculuk teklifleri aldığınız söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Oyunculuk eğitimi aldım. ‘Kiraz Mevsimi’ ve ‘Paramparça’ dizilerinde ufak bir denemem oldu. Gelecekte bir sinema filmi yapmak istiyorum. yapımcı Mustafa Uslu’nun tarzını çok beğeniyorum. Onun gibi biriyle yola çıkmak isterim. Ama önce müzik! Müzik, benim doğma ve yaşama nedenim.

Tek bir adamın bile kadınları çözebildiğini sanmıyorum

Duygu yoğunluğu bu kadar yüksek biri kadınları çözebildi mi?

Tek bir adamın bile çözebildiğini sanmıyorum. Bu soruyu hangi adama sorarsan sor cevap veremez.

Karşınızdaki kadın için çok çaba gösterir misiniz?

İlişkinin durumuna göre değişir. Hatam olursa düzeltmek için çabalarım. Kadınlar gerçekten çaba göstermeye değer varlıklardır. Bu anne olur, sevgili olur, eş olur... çaba her zaman mutluluk getirir.

Hayatınızın bir dönemini silmek isteseydiniz bu hangi dönem olurdu?

Hepsi bir tecrübe olduğu için silmek istediklerim dahi benim puzzle’ımın tamamını oluşturuyor. İyi ki her dönem var ki ben bugün bu haldeyim.

Ben Emrah'la değil Emrah benimle polemik yaşadı

En son şarkıcı Emrah ile bir polemik yaşadınız. Emrah sizin için “Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez” dedi. Nasıl bu noktaya geldiniz?

Ben Emrah’la değil Emrah benimle polimik yaşadı. ‘Aşk ve Mavi’ dizisinin setinde davranışlarıyla herkesin kalbini kırıyormuş ve duyduklarımdan sonra onunla bir daha görüşmeyeceğimi dile getirdim. Ben kulağıma gelenleri söyledim. Bunun üzerine o da, senin soruda bahsettiğin, gerçekçi olmayan, enteresan şeyler söyledi. Ben saygıyı bozmadan konuyu bitirdim. Sonuçta yıllardır var olan, yaşı da benden hayli büyük bir insan. Konu uzasaydı yargıya taşınacaktı.

Burcu'yla tekrar evleneceğiz. Bu sefer gelinliğini ben dikeceğim

Burcu Kıratlı ile ayrılık sürecinde şarkı yazdınız mı?

Bir şarkı yazdım, ‘Güzel Karım’… O da zaten barışma şarkımız oldu. Enteresandır Burcu ile barıştıktan sonra çok şarkı yazmaya başladım. Sibel Can’ın Ebru Gündeş’in, Yaşar İpek’in şarkılarımutlu olduğum dönemde çıktı. Burcu ile beraberken Berkay’a yazdığım ‘Deliler’ şarkısı ve benim söylediğim ‘Mucize’ yoğun duygular içinde olduğum şarkılardı.

Karantina döneminde birlikte olmak ilişkinizi nasıl etkiledi?

Suna’cığım, bu karantina süreci bize çok iyi geldi. Biz enteresan bir çiftz. Her şeyimiz ters. Birbirimizden sıkılabilirdik, kavga edebilirdik, soğuyabilirdik ama tersi oldu. Bu da gelecek adına ümit verdi. İç içe olunca çok güzel zaman geçirdiğimizi keşfettik.

Uzmanlar, çiftlerin iç içe olmasının ayrılık ve boşanmaları artırdığını söylüyor ama sizde bu durum işlememiş belli ki…

Ben buna katılıyorum ama evet, bizde işlemedi. Biz boşanmayı da ayrılığı da tattık. Bunları tadınca insan sürekli yan yana olmak istiyor. Bizde de aynen öyle oldu. Uzman görüşleri bizim için geçerli değil. O yüzden bütün uzmanlardan özür diliyorum.

Evlilik mi yoksa evcilik mi ilişkiyi daha dinamik tutar?

Evlilik içindeki evcilik, ilişkiyi dinamik tutar. Evliliğin içinde evcilik oynamazsan o evlilik çok sıkıcı olur.

Tekrar evleneceğiniz söyleniyor?

Kendimizi nikah masasından hiç kalkmamış gibi düşünüyoruz. İleride tekrar evleneceğiz ama tarih henüz belli değil.

Burcu Hanım’ın geçen seferki gelinliği çok konuşulmuştu. Bu sefer gelinliği önden görmek ister misiniz?

Açıkçası bu sefer önceden görmek isterim. Hatta yedi gün boyunca kontrol etmek isterim. (Gülüyor) Gerçi yine Burcu’ya güven olmaz. O yüzden gelinliği bu sefer ben dikerim. Bu arada bence ilk gelinliği ona çok yakışmıştı. Düğünümüzün atmosferine çok uygundu. Ama tabii ki maço biri olduğum için önceden görsem müdahale ederdim.