Sinan Akçıl: Eşim yeni neslin sultanı

Sinan Akçıl ''Burcu yeni neslin Türkan Şoray'ı. Öyle her projeyi kabul etmiyor. Ben onu zor durumda bırakacak herhangi bir kural koymuyorum. O zaten ne yapması gerektiğini bilir. Ben de kararlarına saygı duyarım'' dedi.

Popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Kasım 2018'de aşk yaşamaya başlamış, ocakta Hollanda Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu.

Ama nisanda araları bozulmuştu. Evleri ayırmışlar, Sinan Akçıl, ''Evliliğe alışamadık, fikir ayrılığı yaşadık. Şu an birbirimize olan duygularımızı ve mutluluğumuzu tartıyoruz. Virajı alamazsak gerekeni yaparız'' demişti. Çift, virajı aldı, yuvalarını kurtarmayı başardı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen ay evliliklerinin altıncı ayını kutladı.