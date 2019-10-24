Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında mini etek krizi çıktı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl’ın 9 aylık evliği 6 Eylül’de bitmişti.

Bir ay önce barışan çift, ocak ayının ilk haftasında evleneceklerini açıkladı.

Sinan Akçıl “Burcu’yu zor ikna ettim” dedi.

Burcu Kıratlı “Gelinliğimi tasarladım, 1950’li yılların tarzında olacak” diye konuştu.









Sinan Akçıl “Geçen hafta sonu katıldığınız bir düğünde kavga ettiğiniz doğru mu?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Kavga asla yok! Burcu’nun giydiği eteği biraz fazla mini bulunca tepki gösterdim. Fazla kıskançlık yaptım yani. Elimde değil, ne yapayım?”





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