Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bayram sonrası boşanıyor

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift bayram sonrasında boşanıyor. Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü.

'ŞU AN AYNI EVDEYİZ'

Daha sonra Sinan Akçıl evleri ayırdıkları iddiasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu konularda konuşmam doğru değil, özel konular bunlar, biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz.Bir dönem ayrı yaşadığımız doğru ama şu an aynı evdeyiz. Önemli olan iç huzurumuz, bu süreçte ne o üzülsün ne ben üzüleyim."

Ancak Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi. Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 23 Aralık 2018'de evlenme teklifi yaptığı oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz ocak ayında yine aynı şehirde nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıymıştı.

'MASALSI AMA ÇILGIN...'

Burcu Kıratlı nikah sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti: Masalsı ama çılgın... 'Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle' dediğinde... Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak... (Günaydın)





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