Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı.

'ÇABUK DIŞARI ÇIKARIN'

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi.

Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Sermiyan Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.

ELİNDEKİ SİGARAYI FIRLATTI

İyice sinirlenen Sermiyan Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.

SERMİYAN MİDYAT GECENİN SONUNDA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Sermiyan Midyat yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sinan Akçıl’ın kendisine çatal fırlattığını söyleyen Sermiyan Midyat şu göndermede bulundu…

Sermiyan Midyat yaşananların ardından bir de Instagram'da video paylaşmayı tercih etti.

İŞTE SERMİYAN MİDYAT'IN O PAYLAŞIMI:

Sermiyan Midyat şu sözleri söyledi: ''Akşam ülkemize gelen Amerikalı oyuncu Kristinna Loken'ın doğum günü davetine gittim. Gelecek insanlardan haberim yoktu. Bir süre sonra aramıza katılan Sinan Akçıl, sanırım hediyesini taktim ederken görüntülenmek istediği için kameralarla ve magazinci arkadaşlarla masamıza geldi. Hediyesini verirken gülümsedi kameralara gösterisini yaptı. Buna da 'eyvallah' dedik… Ancak kameralar masamızda durmaya devam etti. Ben de burasının fasıl restoranı olduğunu insanların içki içtiğini ve herkes özelini yaşarken kameraların içeride bulunmaması gerektiğini söyledim. Talebim elindeki çatalı sallayarak ve 'sanane' denerek cevaplandı. Ben de Sinan Bey'in pop gösterisinin malzemesi olmak istemediğim için ayağa kalktım, oda ayağa kalktı ve olaylar ekranlara yansıdığı şekilde tatsız biçimde cereyan etti. Konu bundan ibarettir. Abartılacak bir şey yoktur. Hele ki gülünç ve acıklı dedikodularda söylendiği gibi kadınlara karşı hiçbir şovenist bir tavrım ve emekçilere karşı asla bir saygısızlığım olmamıştır. Çünkü 20 yıldır büyük emekler vererek, sadece üreterek yolunda ilerlemeye çalışan bir adam oldum.''

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