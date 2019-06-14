Yaptığı bestelerle müzik dünyasında adından çokça söz ettiren Sinan Akçıl, son günlerde magazinde evliliği ile gündemde. İnternette de sıklıkla Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında? Sinan Akçıl’ın eşi kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Sinan Akçıl’ın hayatı hakkındaki detaylar…

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'ne girerek başladı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır.

2008 yılı sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitab eden Akçıl bestelerinin neredeyse tamamı hit şarkılar kategorisinde yer aldı.

2009 yılının Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.

Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener’in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı “Hande'ye Neler Oluyor?” albümümdeki söz ve müzikler ve yine Hande Yener’in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu “Hande'yle Yaz Bitmez” Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir.

Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurtdışında da adını duyuran Akçıl, Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan’daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu.

Funda Arar’ın 12 Aralık 2013 tarihinde çıkardığı albümünde “Hafıza” adlı şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.

Rezene çayı içmeden duramayan Sinan Akçıl, haftada 7 gün kardiyo yapıyor, gündüz uyuyup gece çalışıyor.

Sinan Akçıl, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ileThe X Factor, televizyon şarkı yarışmasında jürilik yapmıştır.

Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile yıldırım nikahıyla evlendi, ikilinin düğün fotoğrafları uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ÖDÜLLERİ

1996 - Milliyet Liseler Arası Şarkı Yarışması; En İyi Beste

2008 - Kadir Has Üniversitesi; En Has Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2008 - MÜYAP; En Çok İndirilen Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2008 - MÜYAP; En Çok Satan Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2010 - Avrupa İş Adamları Derneği; Yılın Müzik Adamı

2010 - İstanbul FM: En İyi Şarkı, Beste ve Söz; Bodrum

2010 - Kral TV Yılın Radyolarda En Çok Çalan Şarkısı; Rüya

2010 - Türev Vakfı; Yılın Müzik Adamı

2011 - Siyaset Dergisi Ödülleri; Yılın Müzik Adamı

2011 - İstanbul Taksiciler Ödül Töreni; Yılın Bestecisi

2011 - Quality; Yılın Quality Müzik Adamı

2011 - Balkan Müzik Ödülleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin En İyi Şarkısı (Bodrum)

2011 - TÜREV Yılın En İyileri Ödülleri; En İyi Albüm (Hande'ye Neler Oluyor)

2012 - Dünya Kalite Ödülü; Yılın Sanatçıları

2012 - 9. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri; En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 - Ege Üniversitesi Radyo Ege Kampüs; En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 - Balkan Müzik Ödülleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin En İyi Şarkısı (Atma)

2012 - Mimar Sinan Üniversitesi Ödülleri; Yılın En İyi Albümü (Kraliçe)

2012 - 18. Kral Müzik Ödülleri; En İyi Şarkı (Yakar Geçerim)

2012 - 18. Kral Müzik Ödülleri; En İyi Albüm (Farkın Bu)

2012 - 18. Kral Müzik Ödülleri; En İyi Remix Şarkı (Yakar Geçerim)

ALBÜMLERİ

2011 - Kalp Sesi

2012 - Karnaval

2013 - Kapı

2014 - Tabi Tabi