Magazin Sinan Akçıl: Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır'ım

Sinan Akçıl: Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır'ım

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Sinan Akçıl: Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır'ım

17 günlük tam kapanma dönemini Antalya’da bir otelin günlüğü 25 bin lira olan villasında geçiren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti şimdi Bodrum'da tatilde. Umut ÜNVER / POSTA

22 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Eylül 2019’da boşanmış, 23 Şubat’ta yeniden evlenmişti. 17 günlük tam kapanma dönemini Antalya’da bir otelin günlüğü 25 bin lira olan villasında geçiren çift şimdi Bodrum’da. İkinci balayını Türkbükü’nde yapıyorlar. Önceki gün Galen Beach’teydiler. Burcu Kıratlı denize girerken, Sinan Akçıl tişörtünü bile çıkartmadı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Benim soyunmama sebebim Mustafa Ceceli. O da benim gibi sporu bıraktı.” Ceceli geçtiğimiz günlerde plajda karın kasları ile dikkat çekmişti.

‘BURCU’YU ÇÖZEMEDİM’

Eşini iskelenin merdivenlerinde öpücüklere boğan Sinan Akçıl kıskanç bir erkek olduğunu itiraf edip “Maçoyum ben. Burcu’ya ‘Seni böyle hiç göstermesem’ diyebilirim. Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibi düşünün” dedi. Ardından Burcu Kıratlı’nın, doğum günü için Instagram’da yaptığı paylaşıma dair şunları söyledi: “Hem romantik, hem dramatik, hem de komik bir kadın. Ben de çözemedim kendisini!”

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