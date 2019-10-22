Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barışsalar da kameralarla barışamadılar
Ferruh-Eftelya Taşdemir’in, Raffles Otel’deki düğününe birlikte katılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kameralardan köşe bucak kaçtı
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl önceki akşam Ferruh-Eftelya Taşdemir’in, Raffles Otel’deki düğününe birlikte katıldı. Ancak yan yana görüntü vermek istemediler. Kameralardan köşe bucak kaçtılar.
#olayıngeçmişi
- Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 31 Aralık 2018’de, Hollanda-Amsterdam’da nikah masasına oturmuştu.
- Çift geçen nisanda bir kriz atlattı. 15 gün küs kalıp barıştılar.
- Geçen ay bir kez daha araları bozuldu. 6 Eylül’de boşandılar.
- Hasrete ancak 20 gün dayanabilen çift tekrar bir araya geldi. 24 Eylül’de “Birlikteyiz” mesajı verdiler.
- Burcu Kıratlı’ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl “Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz. Ne desem az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlığım Burcu. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım” dedi.
- Çift barışı Paris’te kutladı.
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