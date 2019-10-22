Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barışsalar da kameralarla barışamadılar

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barışsalar da kameralarla barışamadılar Ferruh-Eftelya Taşdemir’in, Raffles Otel’deki düğününe birlikte katılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kameralardan köşe bucak kaçtı