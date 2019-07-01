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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çarptıkları köpek için seferber oldu

Tatil için Bodrum’un yolunu tutan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün konaklayacakları Casa Costa Otel’e giderken tatsız bir olay yaşadı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 15:06
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çarptıkları köpek için seferber oldu

Çifti havalimanından alan aracın şoförü, yolda bir sokak köpeğine çarptı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, kaza sonucu yol kenarındaki menfeze düşen köpeği oradan çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Sonuç alamayınca itfaiyeye haber veren Sinan Akçıl, yaralı köpeği kurtaran itfaiye memurlarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

'2 SAAT MENFEZDE KÖPEĞİ ARADIK'

Şarkıcı, “Burcu da ben de bu konularda duyarlıyız. 2 saat menfezde köpeği aradık. Sonunda itfaiyeden yardım istedik ve köpek kurtuldu” dedi. 

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