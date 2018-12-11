Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evleniyor

İşte Bülent Cankurt'un Günaydın'daki köşesinde gündeme taşıdığı o iddia:

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl ile ilgili müjdeli bir haberim var! Hoş, çiftin Nisan ayında nişanlanıp önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyordu ama yanlış!

Doğrusunu yine benden öğrenin... Sinan Akçıl, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı ve "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği sevgilisi Burcu Kıratlı ile yıldırım nikahı kıyıyor! Çiçeği burnunda aşıklar, 2019'a karı-koca olarak girecek.

YILDIRIM NİKAH ROTTERDAM'DA

Sürpriz aşkın kahramanlarının yıldırım nikahının adresi ise Hollanda olacak. İki farklı gün arasında henüz seçim yapamasalar da önümüzdeki hafta Hollanda Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda vuslata erecekler.





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