Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 9 aylık evliliğin ardından 6 Eylül’de boşanmıştı

07 Ekim 2019, Pazartesi 07:55 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Sinan Akçıl 24 Eylül’de “Milad” notuyla bir paylaşım yaparak barıştıklarının mesajını verdi.

'En değerli varlığım Burcu'

Bu konudaki soruyu da şöyle yanıtladı:

“Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. Hayattaki en değerli varlığım Burcu.”

İkinci kez 'evet' cevabını aldı

Bir inat uğruna boşandıklarını, birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift Fransa’nın başkenti Paris’te el ele görüldü. Burcu Kıratlı’ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl “Evet” cevabını aldı.

***Çift 9 ay önce Amsterdam’da evlenmişti.

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