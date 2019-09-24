Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın, Burcu Kıratlı ile boşanmasına üzüldüğünü söyledi.

'BENİM TEPKİM DAHA FAZLA OLURDU'

“Boşanmalarına çok üzüldüm. Çok tatlılardı. Ama vardır bir bildikleri. Ferhat Göçer de çok ayıp etmiş. Benim tepkim daha fazla olurdu.

'HİÇ YAKIŞMADI FERHAT'A'

Kız bir şey demeden gitmiş, ben masanın örtüsünü de alır giderdim herhalde. Hiç yakışmadı bence Ferhat’a.”





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