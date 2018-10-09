Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı.

'ÇABUK DIŞARI ÇIKARIN'

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi.

Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahele etti.

ELİNDEKİ SİGARAYI FIRLATTI

İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.