Etkinliğin sunuculuğunu Number One Türk’ün programcısı Kadir Çetin yaptı.

Canlı yayın sırasında bir hayranı Sinan Akçıl’a evlenme teklifinde bulundu. Betül Demir için de pasta kesildi ve seyirciler ile doğum günü kutlaması yapıldı.

EBRU YAŞAR HAYRANI İLE DÜET YAPTI

Ebru Yaşar ise Amerika’dan geldiğini söyleyen hayranı ile sahnede düet yaptı.



