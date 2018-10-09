Sinan Akçıl'a canlı yayında evlenme teklifi!

Şarkıcı Sinan Akçıl, Betül Demir ve Ebru Yaşar, Carousel AVM ve Number One Türk FM ortaklığında gerçekleşen 'Aylık Star Buluşmaları' kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi

09 Ekim 2018, Salı 13:42 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 13:44
A A

Etkinliğin sunuculuğunu Number One Türk’ün programcısı Kadir Çetin yaptı.

Canlı yayın sırasında bir hayranı Sinan Akçıl’a evlenme teklifinde bulundu. Betül Demir için de pasta kesildi ve seyirciler ile doğum günü kutlaması yapıldı.

EBRU YAŞAR HAYRANI İLE DÜET YAPTI

Ebru Yaşar ise Amerika’dan geldiğini söyleyen hayranı ile sahnede düet yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.