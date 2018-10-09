Sinan Akçıl'a canlı yayında evlenme teklifi!
Şarkıcı Sinan Akçıl, Betül Demir ve Ebru Yaşar, Carousel AVM ve Number One Türk FM ortaklığında gerçekleşen 'Aylık Star Buluşmaları' kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi
Etkinliğin sunuculuğunu Number One Türk’ün programcısı Kadir Çetin yaptı.
Canlı yayın sırasında bir hayranı Sinan Akçıl’a evlenme teklifinde bulundu. Betül Demir için de pasta kesildi ve seyirciler ile doğum günü kutlaması yapıldı.
EBRU YAŞAR HAYRANI İLE DÜET YAPTI
Ebru Yaşar ise Amerika’dan geldiğini söyleyen hayranı ile sahnede düet yaptı.