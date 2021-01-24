Sinan Akçıl, Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Eski eşi Burcu Kıratlı’yla yeniden barıştığı konuşulan şarkıcı, “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” açıklamasında bulundu.

Burcu Kıratlı ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, konuyla ilgili, "Tarih sürpriz olsun." açıklamasını yapmakla yetindi.

31 Aralık 2018 tarihinde evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikilinin, yeniden evleneceği iddia edilmişti.

Burcu Kıratlı yanıt vermedi

Markalar Sokağı'nda aracını beklerken görüntülenen Burcu Kıratlı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etmişti. Sinan Akçıl ile bir dargın bir barışık olan oyuncu, "Barıştılar ancak evleri birleştirmeyecekler, herkes kendi evinde kalacak" haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca gülümsedi ve "Teşekkürler" demekle yetinmişti.



