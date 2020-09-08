Magazin Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

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Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

Gülşen ile Edis “Nirvana” adlı yeni çalışmasını yayınlamış, Sinan Akçıl’dan da şarkıya “Beğenmedim” yorumu gelmişti. Konuyla ilgili Gülşen’in “Herkes, her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez” sözlerine karşılık Akçıl’dan da yanıt gecikmedi.

08 Eylül 2020, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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“Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa.”


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