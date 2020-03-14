Burcu Kıratlı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülen Sinan Akçıl'ın yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı. Kalabalık ortamlara girdiğinde maskesini hemen takan Akçıl, "Şu sıralar kritik bir dönemden geçiyoruz. Önlem çok önemli. " açıklamasında bulundu.

Konserleri iptal oldu

Konserlerinin iptal olduğunu da söyleyen Akçıl, "Sağlık her şeyden daha önemli. Onun için bu de her program gibi biz de konserlerimizi iptal ettik." dedi.