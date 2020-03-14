Magazin Sinan Akçıl'dan koronavirüs önlemi

Sinan Akçıl'dan koronavirüs önlemi

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Sinan Akçıl'dan koronavirüs önlemi

Sinan Akçıl, boşandıktan sonra tekrar birlikte olmaya başladığı eski eşi Burcu Kıratlı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

14 Mart 2020, Cumartesi 20:12 Son Güncelleme:
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Burcu Kıratlı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülen Sinan Akçıl'ın yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı. Kalabalık ortamlara girdiğinde maskesini hemen takan Akçıl, "Şu sıralar kritik bir dönemden geçiyoruz. Önlem çok önemli. " açıklamasında bulundu.

Konserleri iptal oldu

Konserlerinin iptal olduğunu da söyleyen Akçıl, "Sağlık her şeyden daha önemli. Onun için bu de her program gibi biz de konserlerimizi iptal ettik." dedi.

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