Ocak ayında evlenen ve nisan ayında evliliklerinin yolunda gitmediği haberleri ile gündeme gelen ünlü çift Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı kimdir? İşte Burcu Kıratlı’nın hayatı ile ilgili detaylar…

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi almış; daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak çalışmıştır.

Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı.

Burcu Kıratlı son olarak hâlâ devam eden “Aşk ve Mavi” dizisinde “Mavi” karakterini canlandırdı. 24 Aralık 2018 tarihinde Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yıldırım nikahıyla evlendi, ikilinin düğün fotoğrafları uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

YER ALDIĞI PROJELER

Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2016-2018)

Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi 2014-2016)

Bizim Hikaye (Film 2015)

Peri Masalı (Film 2014)

Su ve Ateş (Film 2013)

Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010-2011)