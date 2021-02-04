Magazin Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

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Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

Sinan Engin, Setenay Cankat’ın sorularını yanıtladı. 'Kılıbık' bir adam olduğunu söyleyen Engin, sektörde yaşadığı kırgınlıklarını anlattı.

04 Şubat 2021, Perşembe 11:29 Son Güncelleme:
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BiPlayTv adlı YouTube kanalında yayınlanan “Setenay Cankat ile Kırmızı Alan” programının ilk konuğu Sinan Engin oldu.

Setenay Cankat’ın sorularını yanıtlayan Engin, kılıbık bir adam olduğunu söyledi:

Ben herkes gibi yaşıyorum, kılıbık bir adamım. Bir laf var; itaat et, rahat et derler ama nezaketsiz, egolu, saygısız adamı hiç sevmem.

“Kırgınlıklarınız var mı?” sorusuna ise Engin şöyle yanıt verdi:

Kırgınlıklarım var. Sektördeki bazı insanlara kırgınım. Beşiktaş taraftarının belli bir kesimine kırılmıştım.

Programda Sergen Yalçın’a da sitem eden Engin, “Sergen’in yüzüne kimse bakmıyordu, o zaman İlhan Mansız fırtınası vardı. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a ilk adını veren benim” dedi.

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