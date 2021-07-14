Transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor. Sarı-lacivertlilerden Zanka ve Sinan'ı isteyen Göz-Göz'ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi.

Göztepe'nin Nijeryalı golcüsü Ideye'yi takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Henüz hiçbir teklif gelmeyen Ideye, alacaklarını bırakmak istemediği için ayrılmaya da yanaşmıyor. Göztepe, Ideye'yi gönderdiği takdirde hücum bölgesine takviye yapacak ve onun Sinan Gümüş olması muhtemel.



